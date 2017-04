Heade õpilaste ajulained lähevad ühte rütmi

Inimese aju kiirgab välja nõrka elektromagnetlainetust ehk niinimetatud ajulaineid. Nüüd tuleb välja, et kui terve hulk inimesi on ühes kohas koos ja tegelevad mõne ühise toiminguga, siis nende ajulained lähevad samasse rütmi ehk sünkroneeruvad.

Teadlased mõõtsid koolis korraga terve klassitäie õpilaste ajulaineid terve poolaasta vältel, sellal kui õpilased tegelesid tavapärase õppetööga. Selgus, et mida enam õpilased klassis mõnda ühisesse tegevusse süvenesid, seda sünkroonsemaks läksid nende ajulained. Sünkrooni minekut hõlbustas see, kui õpetaja õpilastele meeldis, samuti õpilaste omavaheline hea läbisaamine.

David Poeppel Ameerika Ühendriikide New Yorgi ülikoolist ja Saksamaa Max Plancki empiirilise esteetika instituudist ning Suzanne Dikker sealtsamast New Yorgi ülikoolist ja Madalmaade Utrechti ülikoolist kirjutavad koos kolleegidega ajakirjas Current Biology, et nähtust võib seletada õpilaste tähelepanu keskendumisega ühekorraga ühesugustele stiimulitele.

On teada, et ajulaineid mõjutavad keskkonnategurid nagu helid ja valgusmustrid, ja seda enam, mida enam inimene neile teguritele tähelepanu pöörab. Nii võibki arvata, et kui õpilased üheskoos näiteks õpetaja jutule tähelepanu pööravad, toimib see jutt just sellise keskkonnategurina, mis on seejuures kõigile õpilastele ühine. Nii saavadki õpilaste ajulained ka omavahel sarnaseks.

Varasemaist uuringuist on teada, et ajulainete sünkroonsus aitab inimestel tõenäoliselt ühiselt tegutseda, näiteks vestelda, tänaval kõrvuti kõndida või tantsupõrandal tantsida.