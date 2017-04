Vähkkasvajaga laste haigus ja keemiaravi mõjutab tervet peret

Kas vähkkasvaja ravi mõjutab haigestunud laste käitumist ja psüühikat? Kuidas see väljendub? Mis neid muutusi põhjustab? Need olid küsimused, mis kerkisid Kris Marii Jaansonil, kui ühel tema kolmest nooremast õest diagnoositi vähkkasvaja ja toona alla aastasel lapsel tuli läbi teha pikk keemiaravi. Ravi jooksul ja pärast ravi täheldas Kris Marii õe käitumises aspekte, mis teiste selle pere laste puhul silma ei olnud hakanud.

Uurimistöö jaoks valis ta lapsed, kes olid saanud diagnoosiks lümfoblastse leukeemia, mis on verevähi üks vormidest. See on enim levinud kasvajaline haigus lastel kogu maailmas, sealhulgas ka Eestis.

Haiguse peamine raviviis on keemiaravi, mida haige laps saab 2,5 aastat. Järgneb ravijärgne kontroll, mis kestab mitmeid aastaid. Ravi ajal ja pärast seda täheldatakse tihti laste käitumises ja psüühikas muutusi.

Uurimistöö käigus tegi autor anonüümse veebipõhise küsitluse, mida vahendas Facebooki suletud grupis. See oli mõeldud lapsevanemale, kelle laps on viimase kümne aasta jooksul põdenud lümfoblastset leukeemiat.

Kuna tegu on väga isikliku teemaga, ei olnud vastajate leidmine kerge. Vastuseid tuli 16 lapse kohta, mis moodustab ligikaudu viiendiku sihtgrupist.

Lapse haigus mõjutab tervet peret

Haiguste ja ravi mõju on reeglina väga individuaalne ja uurimistöö küsimustikule vastuse andnute hulk väike, seetõttu ei võimalda töö teha suuremaid üldistusi.

Siiski võib vanemate vastuste põhjal öelda, et suuremas pildis ei mõjuta kemoteraapia laste käitumist ja muutusi psüühikas. Peamiseks põhjuseks võib olla lisana saadav hormoonravi ja haiguslik seisund ise.

„Urimistöö öö käigus õppisin palju just ägeda lümfoblastse leukeemia kohta ning seda, et psüühika ja käitumise kohta tehtud uuringutes on väga raske saada kindlaid tulemusi,“ kommenteeris Kris Marii oma uurimistööd.

Uurimistöö avab valdkonnas olulisi aspekte, mida peaks edasi uurima. Küsimusele, millise aspekti valiks tema kui tulevane arst edasiseks uurimiseks, vastas Kris Marii, et uuriks vähkkasvajalise haiguse mõju tervele perele, sest haigusest teadasaamine ja kogu aeg haige lapse kõrval olemine, avaldab lisaks lapsele suurt mõju ka ülejäänud pereliikmetele.

Parksepa keskkoolis tehtud õpilasuurimust „Ägeda lümfoblastse leukeemia ja selle ravi mõju laste psüühikale ja käitumisele viimase 10 aasta jooksul Eestis“ juhendasid Heidi Kukk ja arst-õppejõud Sirje Mikkel.