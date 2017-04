Mäluvigade uuring: lill hämaras toanurgas ei jää meelde

Mäluvigadega puutume kõik väga tihti kokku, ilma et me ise seda teadvustaks. Igapäevaelus on oma valemälestustest teadlik olemine oluline selleks, et teada, millisel määral on mõistlik oma mälu usaldada. Eriliselt oluline on see näiteks kohtus, kus tunnistajate mälestused võivad otsuse tegemise juures olla määravaks teguriks, samas võivad need mälestused olla äärmiselt ebatäpsed.