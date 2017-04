Suure tühiku puudumine vihjab teisele universumile

Suur maailmaruumi piirkond, mis arvati olevat galaktikatest üsna tühi, ei ole seda tegelikult mitte. Briti astronoomid uurisid hoolega läbi Austraalias asuva Anglo-Austraalia teleskoobiga kogutud andmed 7000 galaktika punanihke kohta ja väidavad, et selle seni tühjaks peetud koha peal on galaktikaid üsna täpselt sama palju kui suuremas osas muiski paigus.

Kahtlus koha tühjuses tekkis 2004. aastal, kui ilmnes, et kogu maailmaruumi täitva mikrolainelise taustkiirguse temperatuur on selles suunas erakordselt suurel alal keskmisest madalam. Et taustkiirguse temperatuurierinevused arvatakse olevat seotud universumi suuremastaabilise struktuuriga, siis käidigi välja üsna laialt levima pääsenud seletus, et selles suunas asub miljardite valgusaastate laiune auk, milles galaktikaid asub suhteliselt vähe.

Ruari Mackenzie ja Tom Shanks Durhami ülikoolist kirjutavad nüüd aga Briti Kuningliku Astronoomia Seltsi kuukirjas, et selleski suunas täidab maailmaruumi galaktikaparvede ja superparvede seebivahutaoline võrgustik.

See on siis nüüd teada, kuid see tähendab, et taustkiirguse suurele külmale laigule ei ole enam üldlevinud seletust. Teadlastel on õnneks valida paljude võimalike seletuste vahel, mille seast edasiste uuringutega loodetavasti taas mõneks ajaks see kõige õigem üles leida.

Üks varem välja pakutud seletusi on päris eksootiline – külm laik on selle järgi märk, et meie universum on kokku põrganud mõne teise universumiga. Kui seda seletust tõendada õnnestuks, siis kinnitaks see lausa niinimetatud multiversumi ideed, mille järgi peale meie universumi on olemas veel palju teisigi.