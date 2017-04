Õpilasteadlane: Draculast on kadunud algne koletis

"Oluline on see, et see tegelane on olnud kogu aeg samasugune, aga kõik lavastajad ja stsenaristid on talle natuke teistsugused omadused külge pookinud. Lavastajate isikupära väljendub tegelases," põhjendas Rammo filmikunsti muutuste uurimiseks Draculale keskendumist. Kokku on Rammo sõnul jõudnud Dracula filmilinadele ja seriaalidesse enam kui 500 korral.

´"Dracula võlu on ajas väga palju muutunud. Kui vaadata näiteks 1931. aasta filmi, siis seal ongi Dracula huvitav kuju just sellepärast, et tal on inimlik külg ka juures. Ühelt poolt on ta kuri ja pahatahtlik tegelane, aga ta on siiski inimese välimusega vähemalt," sõnas õpilasteadlane.

Rammo tööst selgub, et Draculat tõlgendatakse üha loomingulisemalt ja tegelased on muutunud humaansemaks. "Kui esialgne romaan 19. sajandi lõpul näitas tõesti Draculat koletisena, siis nüüdseks ei ole jäänud temast seda esialgset koletist järgi. Talle on poogitud külge romantilisi omadusi ja melanhoolsust," nentis Rammo.

Tallinna lauluväljakul toimuval üritusel esinevad stendiettekannetega õpilaste teadustööde riikliku konkursi 83 parimat, kelle hulgast selguvad 28. aprillil preemiate ja eriauhindade saajad.