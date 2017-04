TTÜ teadlased võtavad laulukaarel "naha" maha

Tallinna laulukaar on suure suvise peo ootuses, ehkki kaare tervis jätab soovida. Õnneks on Tallinna tehnikaülikooli teadlased pidevalt hoidnud laulukaarel kätt pulsil ning teadusuuringute tulemusena on laulukaarel õige pea oodata noorenduskuuri.

Kümned tuhanded laulvad suud kaare all. Kaart püsti hoidvad trossid on aga juba veerand sajandit tagasi parim enne kuupäeva ületanud. Kõlab nagu kohutav oht, kas pole?

Õnneks on laulukaare tervise võtnud südameasjaks ehitusteadlane ja ehitusinsener Karl Õiger. Tema juhtimisel on selgunud, et trossid peavad veel kümmekond aastat vastu.

Sootuks teine lugu on puitpaneelidega, mida näeme kaare all seistes. Seal on mädanik end söönud läbi pealmiste laudade ning laienenud ka katuse alla. Sestap võetakse sel aasta pärast suurt pidu laulukaarel "nahk maha", kui laenata projekteerija sõnu.

TTÜ ehitusteaduskonna laboris testitakse aga uut lahendust. See on puitpaneelidest katusekate ristkiht naelpuit koorikuga.

Ristkiht naelpuit on see kattematerjal, mis hakkab asendama praegust pehkinud puitu. Autor: Siim Lõvi/ERR

"Selle tõttu me pidime selle mudeli tegema, nii-ütleda ühe võrgu silma ulatuses. Ja et siis vaadata, kuidas ta koorumisel käitub," selgitab Karl Õiger, TTÜ ehitusteadlane.

Kuidas tehakse ristkiht naelpuitu?

Ühele laudade kihile naelutatakse risti peale teine kiht laudu. Kolmas kiht laudu naelutatakse eelmise kahe peale diagonaalis.

TTÜ laboris ongi imiteeritud üht laulukaare võrgusilma, et mõista, kuidas koorik näiteks pea kolmele tonnile sulalumele vastu peaks.

Karl Õiger selgitab, et puitkoorikule pannakse koormus, mis jäljendab näiteks sulalume raskust. Tunni aja jooksul vaadatakse, kas see deformeerub pinge all. Spetsiaalsete seadmetega mõõdetakse mõju ning selgub, et ristkiht naelpuit kate peab koormusele igati hästi vastu.

Õigeri sõnul annab ristkiht naelpuit ühtlasema ja siledama pinna ning saab ka kiiremini valmis.

Mõõtetulemused ütlevad, et raskused avaldavad paneelile piisavalt vähe mõju. Õiger julgeb ka lõppanalüüsi ootamata öelda, et suure tõenäosusega läheb lahendus päriselt käiku.