ESTCube-2 blogi: tudengisatelliit õpetab raha leidma ja inimesi juhtima

Satelliidi ehitamine on keeruline ja kallis. Avakosmoses võib tekkida musttuhat probleemi või tõket, mida ei saa Maa pealt lahendada. Seetõttu peab orbiidile minev seadeldis olema nii lollikindel kui vähegi võimalik. Selleks peab tehniliste inimeste töö olema väga täpne ja põhjalik. Rahus satelliidi arendamiseks ja tegemiseks peavad olemas olema sobivad ruumid, teadmised ja loomulikult ressursid.

Tugitiimid ehk mittetehnilised meeskonnad loovadki meie taibudele sobiva keskkonna, et nad saaksid murevabalt satelliiti arendada.

Tugitiimid on rahastus- ja inimresursside meeskonnad, mis mõlemad tegelevad tehnilistele tiimidele vajalike inimeste ja rahastuse hankimisega. Kui ei ole kedagi, kes teeks või kui ei ole midagi, millest teha, siis polegi võimalik midagi teha. Sponsorite leidmine on tegelikult kõige raskem töö, mida selle projekti raames tegema peab.

Lisaks rahale on tähtis leida ka sõpru: erinevaid asutusi, kes soovivad ning saavad kas vajalike osadega, ruumide ja varustuse või koolitustega toeks olla. Näiteks Tartu ülikool ja Tartu observatoorium toetavad ruumide ning testimisseadmetega ning nii mõnigi erafirma on pakkunud koolitusi, vajalikke komponente või juhtnööre.

Kuidas õiged inimesed ning organisatsioonid üles leida?

Selleks on turunduse ning avalike suhete meeskonnad, mis hoolitsevad selle eest, et projekt oleks pildil. Disainitiim hoolitseb tehniliselt korrektsete ja visuaalselt paeluvate videote, graafikute ja piltide eest. Nende kolme meeskonna koostöö tulemusena leiavad õiged inimesed meid üles.

Kõiki tugitiime toetab juriidiline meeskond, mis valmistab ette sponsorlepinguid, kontrollib legaalset vormistust ning hoolitseb selle eest, et kogu meeskonna tegevus oleks ka seaduse silmis tipp-topp.

Iga organisatsioon on erinev. Eesti Tudengisatelliidi sihtasutus, mis koordineerib ESTCube-2 projekti, hoiab töökorraldust pingevabana. Õhkkond on vaba, et kõik saaksid end hästi tunda. Nii võtab igaüks endale sobiva vastutuse ise. Vabatahtlikke piitsaga ei peksa.



ERR Novaatorile vahendab ESTCube-2 meeskonna rõõme ja muresid, edasiminekuid ja tagasilööke Tartu ülikooli füüsika, keemia ja materjaliteaduse bakalaureusetudeng Kadri-Ann Valdur.