Kristjan Port: mis Apple'i hauda ajab?

Apple on just taoline puu. Vestjate heaolutunnet kasvatavad üha enam arutelud selle võimalike ümberkukkumise stsenaariumite teemal. Toimuvat on huvitav jälgida nagu filmi, kus süžee detailide kohta on vaid teada žanr, mille põhjal film valitakse. Õigemini pole selles loos žanrgi täpselt teada. Vähemalt ei ole see romantiline armastusfilm ega muusikal. Kulminatsioonina oodatakse draamat, Titanicu uppumist vmt.

Ajast, kui Apple oli viimati surmasuus, on möödas 20 aastat. Toona marginaalseks taandanud personaalarvuti revolutsiooni pioneer luges pankrotist pääsemiseks sente. Päästerõngaks osutus uuenduslik lauaarvuti Mac Pro, millest kujunes leivatööks pildis ja helis sisutootjate lemmiktööriist. Võimeka lauaarvuti edu toitis innovaatilise ettevõte teisi edulugusid, mis röövisid peagi põhitähelepanu ja Mac Pro hakkas tasapisi ajast maha jääma. Viimati uuendati seda tööriista 2013 aasta talvel. Sihtrühm kurdab, on pahane ja otsib tasahilju teisi platvorme.

Võibolla sai lihtsalt ühe asja lugu otsa ja firma liikus edasi suurema edu aasadele. Paljude rõõmuks ja teiste üllatuseks teatas firma kevade hakul kavast asuda looma uut Mac Pro’d. Rõõmus uudis põhjustas erinevaid reaktsioone ja muu hulgas midagi matusekõne sarnast, nimetades Mac Pro'd ettevõte Achilleuse kannaks.

Etteheite sisuks on firma püüe pikendada äri vanamoodsas, lauaarvutite turusegmendis, mille aeg peaks hakkama ümber saama. Raha liigub seal umbes 25 miljardit dollarit. Samal ajal teenib Apple kordades suuremat tulu mitme miljardi kliendiga telefoniäris. Mac Pro'de kasutajaid hinnatase kusagil 30 miljoni kanti. Kriitikud ja muretsejad kardavad, et firma seob oma innovaatilise ressursi ajaloolise kapriisi külge, kui tegelikult peaks välja mõtlema midagi täiesti uut.

Ressursina ei muretseta raha pärast, mida ettevõttel jagub, vaid heade inimeste pärast, keda ei ole kunagi liiga palju ja keda võib heidutada käsk minna pensionäriga reivipeole.

Üllatavalt leidub ka otse vastupidiseid arvamusi, jättes alles vaid edu lõppemise osa. Selles peetakse Apple'i Achilleuse kannaks hoopiski hetkel kuuma kaubana igal aastal 100 miljoni uue kasutaja taskusse jõudvaid iPhone. Kulutades kogu võhma telefonidele, mille tõttu sünnib neid nagu kellavärk, muutub firma haavatavaks. Juhtuva sümptomiks ongi käest lastud Mac Pro. Kaotades telefonide eufoorias muud kompetentsid, kasvab hiigelpuu risk tarbijakliima muutuste puhul kuivada.

Kolmas, majandusportaali Bloomberg arvamus ennustab Apple'o telefonidele sarnast saatust kunagise ülipopulaarse trükimasina Selectricuga. 1961. aastal IBM-i loodud elektriline trükimasin oli kordades parem mehhaanilise põlvkonna parimatest ja vallutas USA turust kolm neljandikku. Trükimasin oli nii hea, et selle uuendamine suurt midagi uut juurde ei lisanud. Vana oli piisavalt hea, et seda uue vastu vahetada. Selline asjade seis ei ole aga ärile hea. Selectricu majanduslikult keeruliseks muutuva loo aitas lõpetada väline sündmus – algas personaalarvutite ajastu.

Juuni lõpus möödub 10 aastat Apple'i telefoni sünnist. Aasta lõpuks on oodata uut, juubeliväljalaset suurema ekraani ja parema kaameraga. Kuid aasta olulisemas sündmuseks võib osutuda märtsis alanud Aasia ja Ida-Euroopa turgudele paistaud kahe ja poole aasta vanuse kuuenda põlvkonna telefoni müügikampaaniat. Mida see tähendab? Kuid seda, et Apple soovib olla elitaarse ja eksklusiivse tarbija asemel igaühe taskust leiduva nutiseadme valmistaja.

Sellise kasutaja partner, keda huvitab rohkem, kas aparaat töötab piisavalt hästi, mitte kas telefon lisab midagi kasutaja moekale frisüürile. Telefonide turg on jõudmas igava küpsuse faasi, kus kedagi enam ei huvita seadme mudel ja kasutajad rahulduvad vana edasitarbimisega. Järelikult vabaneb senise uuendustsükli alt raha millegi muu huvitava ostuks. Kas Apple suudab sellise välja mõtelda või muutub arvutite ja telefonide metsas kirvemagnetiks?

