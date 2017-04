Vesiteleskoop võib hakata pulsareid avastama

Pulsarid on suure massiga tähtede kiirelt pöörlevad jäänukid, mis kiirgavad võimsa vihuna raadiokiirgust. Maapealsed raadioteleskoobid märkavad pulsareid ainult siis, kui nende vihk maakerast regulaarselt üle pühib. Nii võib maailmaruumis pulseerida tuhandeid pulsareid, millest me midagi ei tea, sest nende kiirgusvihk meid ei taba.

Nüüd aga on Tim Linden Ameerika Ühendriikides Ohio osariigiülikoolist ja ta kolleegid leidnud uue nipi, kuidas üles leida ka seni nähtamatuid pulsareid. Nende ettepanek on kasutada pulsarite leidmiseks Mehhikos Puebla osariigis kõrgel Sierra Negro vulkaani nõlval asuvat gammakiirte observatooriumit HAWC, mis koosneb 300 veepaagist.

Mõte on selles, et pulsarid kiirgavad ka laetud osakesi, mis tekitavad tähtedevahelise gaasiga põrkudes gammakiirgust. Osa sellest gammakiirgusest jõuab ka Maale. Sellest omakorda väike osa mõnesse Mehhiko mägiobservatooriumi veepaaki, kus liigub see kiiremini valguse faasikiirusest vees, mistõttu tekitab nn Tšerenkovi kiirgust, mida on võimalik vaadelda.

Linden ja kaasautorid on laadinud oma ettepaneku eelretsenseerimata artikli kujul üles veebilehele ArXiv.