Reportaaž linnurallilt: laulust ja lindudest kihav Tallinn

Kell on 5 hommikul ja “Osoon” on Kadrioru pargis. On linnade linnuvaatluse võistlus ja eesmärk on järgmise kaheksa tunni jooksul märgata ja kirja panna võimalikult palju linnuliike. Linnuralli on alanud.

Selle võistlusega juhitakse tähelepanu linnade linnurikkusele ja rändlindude saabumisele.

2–5-liikmelised võistkonnad võtavad sel korral mõõtu 25 Eesti linnas. “Osoon” vaatleb Tallinnas, mis oma inimrohkusega võiks linde justkui eemale peletada, kuid tegelikkus on hoopis vastupidine. Tallinnas on registreeritud 252 linnuliiki, kellest 97 on kaitse all.

Esimestena käib jaht öistele kakulistele.

Karge öö erilise linnurohkusega veel ei tervita. Alustuseks tekib kahtlus, et tiigis ujuv üksik sinikael-part jääb parimaks tabamuseks.

Päikesetõusuni on jäänud kümme minutit. Kuulda on sookurgesid ja seal tegi häält ka Tallinna kanakull.

Esimese koiduvalgusega ärkab linnuelu tõeliselt ja linnuvaatlejate kogusse laekub vahepeal lausa 1 lind minutis. Kirja saavad nii laulurästas kui punarind. Laulma hakkavad ka värvulised.

Kui metsalinnud vaadeldud, tuleb asukohta vahetada, sest teistsuguses elupaigatüübis on ka teised linnud. Läheme Põhja-Tallinnasse, Paljassaare poolsaarele, kus teine meeskond on samasuguse innuga juba varahommikust linnuliike kogunud.

Varakevadine linnuvaatlus on nagu loto. Kevadine ränne on just alanud ning kunagi ei tea, kes tänasel jahedal päeval siia rohealale peatuma tulevad.

Tuulisele ja kohati vihmasele ilmale vaatamata kohati tänavuses linnadevahelises linnuvaatlusvõistluses üle Eesti ühtekokku 115 linnuliiki. Kõige enam liike vaadeldi ootuspäraselt rannikuäärsetes linnades. Tallinnas nähti-kuuldi 76 liiki sulelisi.

