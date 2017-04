Kokkuvõtvalt paastust | kirjutab Allan: mida õppisin

“Kristus on üles tõusnud”, “Ta on tõesti üles tõusnud” - need kaks lauset märgivad suure paastu lõppu. Kuigi pole kunagi soovinud seda kogemuseksperimenti siduda õigeusu religioosete tavadega, kuna pole õigeusklik inimene, siis oli need sõnad siiski suur kergendus. Nüüd nädala pärast paastu lõppu on aeg vaadata 40 päevale tagasi ja jagade teiega saadud õppetunde.

Mulle on taas avatud kõik poeletid, ma ei pea enam veetma tunde lugedes pakenditelt peenet kirja ja mis kõige tähtsam - saan taas tunda vana head täiskõhu tunnet. Pühad olid käes.

Paastu läbinuna olen mõistnud, et ülestõusmispühad, lihavõtted või munadepühad, kes kuis soovib, on tõesti suurem püha kui jõulud. Suur vabanemine ei väljendu minu puhul siiski ohtras õgimises. Pühapäeva hommikul olen suhteliselt nõutu, sest külmkapis on küll millega vabanemist tähistada, kuid tegelikult isutab endiselt paastutoidu järele.

“Olen muutunud, olen tõesti muutunud” - see on fraas, mis trummeldab peas külmkapi sisu põrnitsedes. Eksperimenti kokkuvõttes tuleb tõdeda, et palavikuliste otsingutega alanud ning argise kulgemisena lõppenud elamus on olnud valgustav. Joone allatõmbamiseks tahaksin teiega koos käia läbi mõned õppetunnid, mida sellest paastukogemusest sain.

Suhtumine

Ärge saage valesti aru - ma ei tunne ennast pärast 40 päevast paastu nagu Everesti vallutaja, sest suutsin piirangud ära mahutada oma taluvuspiiridesse. See on koht, kus võib öelda, et “ju siis ikka laisalt paastusid”, kuid need piirid laienesid kogemuse käigus - nälg või kiusatus, mis oli nädala alguses peaaegu ületamatu vaev, sai reedeks kergeks ebamugavuseks ja sealt edasi ununes sootuks.

Kõik on mööduv - see on üks peamisi asju, mida paast õpetab. Võttes ette selle n-ö sisemise palverännaku, astud sa justkui ümbritsevast tavarütmist välja ning õhtul päevale tagasi vaadates võibki tekkida tunne, et näed hetkeks kõike kõrvalt. Taolisest neutraalsest vaatepunktist tajub palju paremini erinevate tööprotsesside ja inimeste vaheliste suhete kulgemist ajas.

Nüüd tagant järgi sellele tagasi mõeldes mõistan, et keegi meist ei soovi olla kogu aeg emotsionaalselt “punases” ja pidevalt põleda. Üleliigne aktiivsus tekitab stressi ja paneb asjatult ringi sahmima. Pigem tuleks keskenduda ja hoida neutraalset meelt, sest nii näeb kiiresti parimaid lahendusi.

Toidulaud

Paljude, kellega olen paastumisest rääkinud, näevad seda dieedina, kuid minu lemmik lubatud patt olid soolatud maisikrõpsud. Aga mis seal salata - ka mina nägin esimestel päevadel ainult toitu ja kuni 15. paastupäevani oligi see eksperiment dieet. Kõik vanad toiduained oli vaja välja vahetada ja kogu tähelepanu oli suunatud taldrikule.

Mida aeg edasi hakkasin eraldama toiduaineid. Seda põhjustas eelkõige pidev kombineerimine - taldrikul peab ju olema kõhutäitja (riis, tatar, kuskus), valk (oad, kikerherned) ja maitseelamuse tekitaja (lillkapsas, kala, salat, õli, maitseained).

Enne paastu moodustas õhtusöök ühtse massi, mida kugistasin alla ilma erilise tähelepanuta. Paastuperioodil muutub tähtsaks iga asi, mis lauale jõuab. Püüan igast taldriku täiest saada toitumiselamuse, mis ei täidaks ainult kõhtu, vaid jääks ka meelde. Elamust on vaja eelkõige seetõttu, et vältida tungivat vajadust pidevalt, midagi näksida. Seda eriti paastu alguses.

Eksperimendi ajal kõhklesin tihti, kas minu paast on ikka õige ehk kas olen piisavalt rangel režiimil. Kaaspaastuja Rain, kes sisuliselt jõi vett ja järas juurikat, näis olevat palju sügavamal retkel ning see tekitas isegi teatavat kadedust. Samas andis isa Sakarias mõista, et toidust loobumine on küll enesedistsipliini vahend, aga mitte kogu eksperimendi peamine väljund. Tegelikult võib toidu kõrval loobuda ka näiteks suitsetamisest, nutitelefoni kasutamisest või teleka vaatamisest ehk teha n-ö tarbimispaast.

Ja ega selle õigusega keelduda pole ka asjad nii sirged. Lihtsalt öeldes ei tee paastumine sinust pühakut, kelle igat soovi peab täitma, sest oled otsustanud end piirata ja kannad selle eest näljaohvrit. Paast on introvertne tegevus, mitte võimalus teha end pidulauas või restoranis huvitavaks piinates võõrustajat oma lõputute keeldude ja neist lähtuvate soovidega.

Minu hinnangul võiks igapäevase toitumisreeglite alus olla austus toidu ja selle pakkuja vastu - kui sulle antakse, siis võta vastu ja ära ole kõrk. Oluline mõista ka, et sellist asja nagu “vale toit” või “ebatervislik toit” pole olemas, vaid kogu probleem taandub tarbitavatele kogustele ja isiklikele valikutele.

Arvud ja mõõtmine

Paastueksperiment algas minu jaoks kuue katsuti vere andmisega Lasnamäel SynLabi laboris. Dr. Meeli Glükmann kuulutas, mind paastukõlblikuks, sest kõik minu verenäitajad olid head või isegi väga head. Näiteks raua tagavarad mu veres olid soovitatavast tasemest pea kahekordselt üle. MCV, MCH, RDW - kõik tavalises vahemikus, vere PH-tase - 5 ja nii edasi ja nii edasi.

Tean, et oleksin pidanud pärast eksperimenti samuti minema nõela alla, kuid see jääb tegemata. Seda peaasjalikult sellepärast, et tegelikult pole mu keha teinud läbi mingit drastilist muutust. Jah, mu vööümbermõõt on muutunud ning sisuliselt on keha ära tarbinud kümne kilo jagu rasva, kuid need on numbrid, mida jälgida, siis kui eesmärgiks kaalulangetamine.

Minu eesmärk on kogu selle eksperimendi juures olnud paastutraditsioonide ja lähenemiste õppimine läbi kogemuse, kuid eksperimendi käigus sai üha selgemaks, et seda kogemust pole võimalik kvantitatiivselt mõõta. Kogemust saab anda edasi vaid sõnades ja mõtetes. Sestap usun, et kvantitatiivsed näitajad segaksid üldpilti ega täiendaks mitte kuidagi kogemuskirjeldust, mida olen teile kolmes paastupäevikus lugemiseks ja vaatamiseks pakkunud.

Kokkuvõttes…

Kindlasti kavatsen paastuteekonna ka tulevatel aastatel ette võtta, kuid seda palju privaatsemal ja isiklikumal moel, kui seda on olnud tänavune loobumine. Tänan kõiki, kes elasid mulle kaasa ja huvitusid mu kulgemisest.

Elu täpselt nii keeruline, kui keeruliseks me seda elame…

