Paljastuhnurid võtavad hapnikupuuduse trotsimiseks taimse mõõtme

Hapnik on loomade jaoks hädavajalik. Inimaju hakkab elutähtsa gaasi nappuse korral aeglaselt surema juba kolme minutiga. Mõned loomad on aga juba loomult vastupidavamad. Teadlased on nüüd välja selgitanud, kuidas suudavad paljastuhnurid ilma hapnikuta ellu jääda tervelt 18 minutit.

Mõned kõigusoojased loomad nagu mageveekilpkonnad ja karpkalad suudavad trotsida hapnikuvaeseid olusid järjest mitmeid kuid. Madal kehatemperatuur ja ainevahetuskiiruse aeglustamine avab selleks mitmeid võimalusi. Ükski püsisoojane imetaja aga teadaolevalt paljastuhnurite püstitatud rekordile lähedale ei küüni.

Olendite elukeskkond on muutnud kuni 300-liikmelistes maa-alustes kolooniates elavad paljastuhnurid erakordselt vastupidavaks. Loomad ei tunne valu, haigestuvad erakordselt harva vähki ja nende eluiga ulatub näriliste kohta harukordse 31-aastani. Eelnevad uuringud on lisaks näidanud, et käikudes langeb hapniku tase tihti alla kuue protsendi. Inimesed hakkasid sellistes oludes on minestama juba paari minuti jooksul.

Seni on nähtud ühe peamise põhjusena paljastuhnurite vaid 30 C° kraadini ulatuvat kehatemperatuuri. Selle muutumatuna hoidmiseks kulub vähem energiat ja seega ka vähem hapnikku. Illinois' ülikooli bioloogi Thomas Parki ja tema kolleegide katsed näitasid aga, et see ei saa olla ainus seletus – 37 C° õhutemperatuuri juures pidasid närilised vastu kuus minutit. Kuigi seda on tavapärasest olulisest vähem, ületab see endiselt siiski kõigi teiste imetajate võimeid.

Loomade aju, südant ja teisi organeid uurides leidis töörühm, et nende rakkudes leidub ebatavaliselt palju puuviljasuhkrut – fruktoosi. Samuti oli rakkudes olemas kõik eeldused sellest energia ammutamiseks. Kui tavaliselt leiab selleks tarvilikke ensüüme vaid neerudest, siis paljastuhnurite puhul võib näha seda ka nende südames ja ajus.

Kuigi energia talletamise tõhususe seisukohalt pole tegu fruktoosi näol tegu kõige parema molekuliga, pole tarvis selle põletamiseks tarvis hapnikku. Töörühmal õnnestus kinnitada, et paljastuhnurid hakkavad hapnikuvaesetes oludes glükoosi asemel fruktoosi. Paljastuhnurite saladus oli leitud.

Park märkis samas kolleegidega, et tõenäoliselt on paljastuhnuritel fruktoosi energiaallikana kasutamiseks mitmeid täiendavaid kohastumusi. Näiteks tekib fruktoosi lagundamisel piimhapet. Ühend kasvatab südamehaiguste, diabeedi ja vähi riski. Töörühm avaldas seetõttu lootust, et loomade lähem uurimine võiks anda vihjeid ka inimeste haiguste ravimiseks.

Uurimus ilmus ajakirjas Science.