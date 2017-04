Noorte vereplasma võib pidurdada vaimset allakäiku

Californias asuva Stanfordi ülikooli teadlased eesotsas Joseph Castellanoga kogusid värskes katses verd vastsündinute nabanöörist, 22 aasta vanustelt noortelt täiskasvanutelt ja 66-aastastelt vanemasse ikka jõudnud inimestelt. Verest eraldatud plasma süstiti seejärel hiirte veeni, kelle vanus ulatuks inimaastates mõõdetuna ligikaudu 50 aastani.

Nooremate inimeste vereplasmaga turgutatud hiired leidsid labürindis kiiremini õige tee. Samuti õppisid nad nobedamalt vältima oma puurides piirkondi, kus ähvardas neid võimalus saada kerge elektrilöök.

Hiirte ajusid uurides leidis töörühm, et nende hipokampuses avaldusid tugevamalt ajurakkude vaheliste ühenduste loomisega seotud geenid. Ajuosa on seotud õppimise ja mäluga. Seejuures sõltus kasuliku mõju tugevus kasutatava vere vanusest. Kõige vanemate inimeste vereplasma ei avaldanud geenide avaldumisele mingit mõju. See vihjab, et vereplasma noorendav potentsiaal väheneb vanusega.

Töörühm näeb peamise kahtlusalusena plasmas leiduvat valku TIMP2. Sellele viitavad nii otsesed kui ka kaudsed tõendid. Valgu suhteline sisaldus hakkab veres vananedes vähenema. Hipokampuses asuvate geenide avaldumist muutis ka vaid TIMP2 süstimine. Soliidses eas hiired sai labürindis paremini hakkama. Samuti suutsid nad taas pesa punuda. Tavaliselt nad selleks vanemas eas enam võimelised pole. TIMP2 mitte sisaldav vereplasma seevastu hiirte olukorda ei parandanud. Samuti polnud kasu teiste üksikute valkude manustamisest.

Teadlased ei oska veel öelda, kuidas TIMP2 täpselt hiirte olukorda parandab. Õppimise ja mäluga pole seda kunagi varem seostatud. Eelnevatest uuringutest on aga teada, et valk pidurdab metalloproteinaasidena tuntud ensüümide tööd. Neist mõningaid on seostatud omakorda Alzheimeri tõve kulu kiirusega. Potentsiaalselt mõjutab TIMP2 mitmete rakkude ja veresoonte kasvuga seotud geenide tööd.

Castellano loodab kolleegidega, et pikemas perspektiivis võiks kasutada vereplasmat ka inimeste vanusega seotud vaimse võimekuse allakäigu pidurdamiseks ja Alzheimeri tõve tõrjumiseks. Parimal juhul piisaks vaid TIMP2-st, mida saab sünteesida piltlikult katseklaasis.

Esmalt tuleb aga veenduda, et selle manustamisega ei kaasne ebasoovitavaid kõrvalnähte. Näiteks peljatakse, et see võib soodustada vähiteket. Esimesed vereplasmasüste hõlmavad inimkatsed on käimas juba nii Lõuna-Koreas kui ka Ameerika Ühendriikides. Esimesi tulemusi võib oodata suve lõpus.

Uurimus ilmus ajakirjas Nature.