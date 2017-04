TTÜ teadussekundid: kuidas rajada ohutumaid kalapääse?

Inimesed on juba pikka aega jõgesid enda huvides ära kasutanud, rajades erinevaid tamme, vesiveskeid ja hüdroelektrijaamu. ''Inimeste elu muudab see mugavamaks, aga takistab oluliselt kalade ja teiste veeloomade elu, blokeerides nende loomulikud rändeteed ülesvoolu. Õnneks on viimasel ajal hakatud rohkem loodusele mõtlema ja püütakse kaladele tagada nendest tammidest korralikud möödapääsud,'' sõnas TTÜ biorobootika keskuse teadur Toming

Praegused välitöödel kasutatavad vahendid on aga liiga ebatäpsed ja aeglased ega võimalda kalapääsudes ja kärestikes esinevaid keerulisi ja kiireid veevoolusid korralikult mõõta. "TTÜ-s üritatakse luua selleks uusi vahendeid. Inspiratsiooni otsime loodusest, peamiselt just kaladelt endilt. Üritame luua mõõteseadmeid, mis mõõdaksid veevoolu sarnaselt sellele, nagu tunnetavad kalad voolu enda keha ümber," selgitas teadur

Koostöös teiste riikide teadlastega on seadmeid testinud erinevates jõgedes, kalapääsudes ja hüdroelektrijaamade turbiinides. "Oleme salvestanud rõhumuutused, kui meie seadmed läbivad erinevaid kanaleid ja turbiine," laiendas Toming. Sellega on kindlaks tehtud kaladele ohtlikud kohad. Teadlased loodavad, et tulevikus saab sama tehnoloogiaga rajada kaladele turvalised ja läbitavad kalapääsud.