Otse kell 12: kui rahul on õpilased kooli ja eluga?

Osakestefüüsikutel on juba aastakümnete eest välja töötatud üldtunnustatud teooria selle kohta, kuidas käivad asjad elementaarosakeste maailmas. Nad nimetavad seda teooriat standardmudeliks. Kuid suurem osa füüsikuid on veendunud, et standardmudel ei ole lõplik osakesteteooria. Pole isegi tõestatud, et standardmudel oleks matemaatiliselt järjekindel.