5. osa: kuulsatest Rootsi süntesaatoritest leiab tükikese Eesti loodusest

Osaühing Turba puukoda on juba kümme aastat väärindanud Eesti kaske ning teinud sellest elemente süntesaatorile Nord. “Osoon” käis vaatamas, milliseid osasid klahvpillidele Turbas toodetakse.

Rootsi päritolu käsitsi valmistatud punaseid kvaliteetpille kasutavad ka väga paljud Eesti ansamblid. Kes aga oleks arvanud, et populaarsetes pillides on osake Eesti loodust. Täpsemalt osake Eesti looduses kasvanud kaske.

Ettevõtte koostöö kuulsa klahvpillitootjaga sai alguse umbes 10 aastat tagasi. Alguses soovis tellija detaile hoopis mustast lepast, kuid seda on keeruline saada ja tegelikult saab kasest hoopis ilusama detaili. “Eriti ilusad mustrid saab kätte ikkagi sellest tüüka osast, see on selline väga mustriline, mille siis peits toob esile,” selgitab Turba puukoja juhatuse liige Urmas Taal.

Tema hinnangul saab parima mustri kase tüvest esimesed kaks meetrit. “Puutükk tuleb kõige pealt lahti saagida, staabeldada ja siis lasta sellel seista ning kuivada. Kuivatamine on kogu protsessi A ja O. Sealt siis edasi tuleb ta töökotta tagasi, kus siis meistrid valivad välja milline tükk läheb hööveldamisse,” räägib Taal.