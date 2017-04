Avatud inimene näeb maailma omamoodi

Psühholoogid kirjeldavad inimese isiksusejooni viie mõõtme kaudu, millest üks on avatus kogemusele, mis väljendub emotsioonide, seikluste, kujutlusvõime, uudsuse ja loovuse väärtustamises. Teadusuuringutest on ilmnenud, et suure avatusega inimesed on tihti ka visuaalselt hästi teadlikud. Keskendudes millegi vaatlemisele, märkavad nad siiski üsna hästi ka muud, mis vaateväljal toimub.

Nüüd selgub Austraalias Melbourne'i ülikoolis Anna Antinori juhtimisel tehtud uuringust, et suurema avatusega inimesed näevad teistmoodi kui teised. Antinori ja ta kolleegid lasid 123 üliõpilasest katseisikul vaadata kaks minutit järjest ühe silmaga punast ja teise silmaga rohelist kujundit.

Tavaliselt tajub aju sel juhul korraga ainult üht kujundit, enamasti mitu korda vahelduvalt. Kuid tuli välja, et kõrge avatusega katseisikud teatasid teistest oluliselt sagedamini, et nendel segunesid kujundid punastest ja rohelistest laikudest koosnevaks segatajuks. Ja mida avatum katseisik, seda tõenäolisem tal segataju oli.

Antinori ja kaasautorid kirjutavad ajakirjas Journal of Research in Personality, et nende teada on see esimene kord, mil katse näitab, et suurema avatusega inimestel on nägemistaju teistest erinev. Ülejäänud neli peamist isiksuse joont – meelekindlus, ekstravertsus, koostöövalmidus ja neurootilisus ses katses segatajuga ei seostunud.