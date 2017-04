Võhivõõras valib somekontole parema pildi

Sotsiaalmeedias kohalolek on tänapäeval möödapäästmatu. Selleks aga, et endast võimalikult tõhus mulje jätta, tuleb laadida endast üles parim võimalik profiilipilt. Nüüd tuleb välja, et ega inimene ise ei oskagi endale seda parimatest parimat pilti välja valida.

David White Austraaliast Sydneyst Uus-Lõuna-Walesi ülikoolist ja ta kolleegid kirjutavad ajakirjas Cognitive Research: Principles and Implications, et kõige mõjusama profiilipildi valib sotsiaalmeedia kasutajale kõige tõenäolisemalt keegi talle täiesti võõras inimene.

Nad leidsid oma uurimistöös, et just võhivõõrad inimesed valivad kasutajale enamasti just sellise pildi, mis näitab teda kõige paremast küljest ja loob temast kõige parema esmamulje. Kontoomanik ise aga on tavaliselt suhteliselt kehv pildivalija.

Valik on tegelikult üsna tähtis. Varasematest teadusuuringutest on selgeks saanud, et esmamulje, mis tihti saadaksegi ju just profiilipildist, määrab paljuski edasise suhtumise, mis võib omakorda teatud olukordades määrata, kas kontoomanik kutsutakse kohtingule, saab endale soovitud töökoha või miks mitte ka valija hääle.

Edasised uuringud peavad White'i sõnul näitama, miks valivad inimesed endale või teisele just nii- või naasuguse esinduspildi.