Novaator ETVs 12. aprillil: tomatite ja uriini müüt, kingapaelte mõistatus

Seda, et poetomatid maitsevad kui plast, rääkisime "Novaatori" esimeses saates. USA Florida ülikooli teadlane Harry Klee saatis meile pärast loo ilmumist kaks pakki tomatiseemneid. Võib öelda, et need on mutanttomatid, millesse on tomati õige maitse ja lõhn tagasi aretatud.

Panime taimed kuu eest kasvama ning esimesed rohelised varred-lehed on kenasti üles tõusnud. Loodetavasti saame sügisel jagada, kas tõepoolest maitses ja lõhnas vahet teeme.

Aga ka tänane vaatajaküsimus on seotud tomatitega. Nimelt uuris televaataja Silver, kas peab paika rahva seas levinud legend, et kui süstida tomatitesse uriini, muutuvad tomatid sellest punasemaks. Vastus, mille andis maaülikooli taimefüsioloog Ülo Niinemets üllatas meid endidki.

Aga veel viisime vaatajad Järvseljale, kus uurisime, kuivõrd võiks kliimamuutused mõjutada Eesti metsi. On teada, et tulevikus läheb ilm soojemaks ja niiskemaks, aga oodata on ka suuremaid põuaperioode ja tugevamaid vihmavalinguid.

Jõudsime põigata ka TTÜ-sse, kus uuritakse, kas põlevkivist saab välja pigistada midagi enamat kui õli ja kütused. Uues laboris loodetakse põlevkivist hakata tootma kemikaale.

Välisuudistes andsime vastuse argisele murele: miks tulevad kingapaelad lahti? Teadlased loodavad, et küsimusele vastamine aitab mõista ka looduslike sõlmede, näiteks DNA ahelate lagunemist.

Teadussaade "Novaator" on ETV eetris kolmapäeviti kell 20.45.