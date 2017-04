Teadlased jälgisid hüdra kogu närvisüsteemi tegevust

Hüdra on väike lihtsakoeline läbipaistev veeloomake, kelle algeline närvisüsteem kujutab endast pelgalt neuronite hajusat võrgustikku. Nüüd on teadlased reaalajas jälginud, kuidas hüdra närvisüsteemi kõik neuronid laenglevad ehk saadavad edasi elektrilisi närvisignaale.

Rafael Yuste Ameerika Ühendriikidest New Yorgist Columbia ülikoolist ja ta kolleegid muundasid hüdrat nii, et tema neuronid hakkasid laenglemisega samal ajal ka helendama. Nüüd ei jäänud üle muud, kui hoolikalt jälgida, missugused neuronid mis järjekorras helendama hakkavad, kui asetada hüdra erisugustesse olukordadesse.

Näiteks oli näha, et niipea kui hüdra toitumiseks suu avas, läks käima närviskeem, mis paistab korraldavat seedeprotsesse. Teine skeem läks käiku, kui hüdra tõmbus enesekaitseks pisikeseks kerakeseks.

Seejuures selgus, kirjutavad Yuste ja kaasautorid ajakirjas Current Biology, et ükski hüdra neuron ei osalenud rohkem kui ühe neuroskeemi töös. See osutab, et loomakesel on iga käitumisrefleksi jaoks oma kindel närvijadade skeem.

Selline lahendus on palju lihtsam kui näiteks meie, inimeste, tihedalt vastastikseostatud närvisüsteem. Ometi loodavad teadlased, et hüdra lihtsat närvisüsteemi põhjalikult tundma õppides võime hakata mõistma paremini ka enda oma.

Varem on teadlased samalaadse saavutuseni jõudnud ka sebrakalaga ja jälginud reaalajas tema aju neuronite laenglemisi. Kuid neuroneid on kalal ka mujal kui ajus ja nii on nüüd hüdrast, kellel aju ei olegi, saanud esimene loom, kellel on jälgitud kogu keha neuronite tegevust.