Kristjan Port: Amazoni looja asub kosmose vallutamiseks väärtpabereid müüma

Seetõttu püsivad silmad peaasendi muutumise ajal vaadeldaval objektil ja kehas korrigeeritakse vajalike lihaste tööd. Tänu sellele püsib inimene püstises asendis või oskab taastada püstise asendi. Juhul kui aju tegevust segada näiteks alkoholiga, koostöö häirub. Näiteks on silmadel raskusi politsei poolt näo ees liigutatava sõrme jälgimisega, silmad kinni ühel jalal seismisega vmt. Teada on ka juhtumeid, kus alkoholi pruukinud inimesel esineb raskusi püsti seismisega. Mõnikord võib lõppeda kirjeldatud olukord oksendamisega.

Nähtus on sarnane merehaigusega, mistõttu ei tasu tormilisele merele minnes alkoholi pruukida. Põhjus, miks merehaige kipub oksendama, on tõenäoliselt ürgse taustaga ja seotud mürgiste asjade söömisega. Vestibulaaraparaat on tundlik verre sattunud ainete suhtes. Kui seal tekib mingil põhjusel segadus, otsustab aju söödud toidu välja oksendada. Aju ei huvita, kas seilad Vahemerel meeldivas seltskonnas õhtupäikese poole.

Lohutusena ei hooli aju ka neist, kes püüavad täita inimkonna kihku reisida kosmosesse. Kosmonaudi skafandri ehituses on arvestatud äärmiselt ohtlike oksendamise episoodidega. Põhjus antud teema käsitlemiseks seostub populaarsust koguvate algatustega pakkuda tavakodanikele kosmosesse reisimise kogemust. Tõenäoliselt lausa tavakodanikega tegemist ei ole, sest lühikese sõidu eest sajakilomeetri kõrgusele küsitakse väiksema maja hinda ehk umbes 200 000 eurot.

Kosmoseteema kogub hoogu ja oodata on uut populaarsusperioodi. Viimati oli teema moes külma sõja päevil peegeldades Nõukogude Liidu ja USA vahelist poliitilise üleoleku jõukatsumist. Täna räägitakse asteroididelt väärismetallide kaevandamisest, aga ka põgenemisest mujale, kui koduplaneedil peaks midagi viltu minema. Varasema, vaid väheste suurriikide unikaalseid võimeid eeldanuga võrreldes iseloomustab alanud kosmose epohhi eraalgatus ja ettevõtlus.

Palju on räägitud Elon Muski raketiprogrammist SpaceX. Söör Richard Branson arendab maisema lennureisi teenuse kõrval Virgin Galactic nime all kosmosesse sõitvat lennuvahendit. Eelmisel nädalal teatas maailma rikkaimate edetabelis heade äritulemuste abil teiseks tõusnud Amazoni looja Jeffrey Bezos kavatsusest müüa igal aastal ühe miljardi dollari eest firma väärtpabereid ja kasutada raha kosmoselaeva ehitamiseks. Bezose projekt kannab nime Blue Origin.

Bezos tutvustas senise töö ja raha kasutamise tulemusel loodud reisikapslit ja seda lähikosmosesse kiirendavat taaskasutatavat raketti New Shepard. Projekti ainukeseks eesmärgiks on pakkuda inimestele võimalust mõista, mida räägivad kosmosereisilt tagasi tulevad astronaudid. Bezos kirjeldas väheste kosmoses käinute erinevaid lugusid, võttes need kokku kui maailmapilti muutva kogemuse.

Ta soovib pakkuda sama elamust kõigile soovijatele juba järgmisel aastal. Blue Origin pardale pääsemise hinda pole veel avalikustatud. Arvestades reisijate kapsli suurust, kuhu mahub kolm-neli inimest, võib olla hind krõbe.

Reisi kestvuseks on kümmekond minutit. Sellest esimesed paar minutit kulub suborbitaalse kõrguse saavutamiseks. Seejärel langeb kanderakett Maale tagasi ja kapsel jätkab vabalendu kosmosesse. Reisijatel on võimalus lahkuda mugavast istmest ja hõljuda kaaluta olekus. Seintel on käepidemed, millest kinni hoides on mugav vaadata akendest sinist planeeti. Vabalend kestab mõned minutid, mille järel käivituvad maandumist juhtivad mootorid ja reisijatel palutakse oma kohtadele asuda.

Viivitada ega vastu vaielda ei tasu, sest vahepeal mõjub reisijate kehadele umbes viiekordne gravitatsioonijõud. Sõjaväelendurid hakkavad selle piiri juures teadvust kaotama, aga kuna tegemist on väga lühiajalise sündmusega, peaks kosmoseturistid jääma täie teadvuse juurde, väljaarvatud võimalik iiveldushoog. Kapsel on seest pestav ja uuesti kasutatav.

Ostke Amazonist raamatuid! Lugemine võib pakkuda elu mõjutava elamuse sulle ja sinu raha võimaldab taolisi võimalusi avardada neil, kellel on rohkem raha.

