Saagrai on märkamatum kui arvata võiks

Saagrail on koonu küljes võimas ninamik, mis meenutab oma teravate äärenagadega tõepoolest saagi ja mida saagraid vaadates on üsna raske märkamata jätta. Kuid nüüd selgub, et saagrai ninamik on arenenud evolutsioonis just selliseks, et saagrai saakloomadel on seda raske märgata.