Ühe minuti loeng: kuidas ennetada infoväsimust?

Inimkond loonud nüüdseks maailma, kus on 300 eksabaiti inimtekkelist informatsiooni. See on 300 000 000 000 000 000 000 baiti. Nii pole ime, et paljusid kimbutab juba infoväsimuse sündroom.

Infoväsimuse sündroomi puhul vajab inimene rohkem aega, et informatsioonist aru saada. "Ta ei suuda keskenduda konkreetsele ülesandele ja eristada olulist informatsiooni ebaolulisest. Ta kipub kiirustama, tekib motivatsioonilangus ja ärritustunne, mis võib lõppeda stressi ja läbipõlemisega. Lisaks kipub inimene tegema mitut asja korraga, teisisõnu rööprähklema," selgitas Tallinna ülikooli infoteaduse magistrant Eliise Lass. See kõik on aga aju jaoks kurnav.

Teadlaste sõnul on inimesed väga harvad rööprähklejad. ''Me ei suuda tegeleda korraga paralleelselt mitme asjaga, nii nagu arvuti operatsioonisüsteem. Selle asemel liigume kiirelt ühelt tegevuselt teisele ja seetõttu ei saa ükski tegevus piisavalt tähelepanu,'' laiendas Lass.

Uuringute käigus on leitud, et mitut asja korraga tehes võib inimeste produktiivsus langeda rohkem kui poole võrra. Lisaks väheneb aja jooksul intelligentsustase. "Unustage üheks päevaks nädala Facebook, säutusud ja uued Instagrami pildid. Tehke sellest endale pikaajaline plaan ja uskuge, tulemused on hämmastavad," soovitas Tallinna ülikooli haridustehnoloogia magistrant Anu Männisalu.