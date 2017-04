Tark kimalane korjab vähem nektarit

Kimalasi ehk metsmesilasi on targemaid ja rumalamaid. Nüüd tuleb välja, et rumalad kimalased elavad targematest kauem.

Teadlased eesotsas Nigel Raine'iga Kanadas asuva Guelphi ülikoolist avastasid lisaks sellele veel, et targemad kimalased ei kogu õienektarit ja õietolmu rumalatest kiiremini ega tee ka päevas rohkem korjelende. See tähendab, et lõppkokkuvõttes korjavad rumalad kimalased elu jooksul rohkem tolmu ja nektarit kui targad.

Raine'i sõnul on ta koos kolleegidega seega esmakordselt avastanud, et ka looduslikes tingimustes võib nutikusel olla oma hind. Tulemus võib paista üllatav, sest tavaliselt peetakse kognitiivset võimekust ikkagi ju igati kasulikuks.

Raine ja kaasautorid pakuvad ajakirjas Scientific Reports seletuseks, et intelligentsus nõuab omajagu ressursse. See on aga enamasti piiratud, nii et targematele kimalastele jääb korjelendudeks vähem energiat kui rumalamatele.

Teadlased määrasid kimalaste nutikust katses, kus putukad pidid ära õppima, et kollaste õitega kunstlilledelt saab suhkrut, siniseõielistelt aga mitte, ehkki sünnipäraselt eelistavad kimalased just siniseid õisi. Siis jälgiti testitud kimalaste külge pandud raadiosagedustuvastuskiipide abil, kuidas nad päriselus korjelende tegid. Nii need katsetulemused siis saadigi.

Kuid kui targad kimalased lõppkokkuvõttes rumalatest vähem toitu koguvad, miks siis looduslik valik ei ole tarku kimalasi seni veel populatsioonidest kõrvaldanud? Raine'il vastus valmis. Kui keskkonnaolud muutuvad keerukamaks, siis on kimalasperele alati kasulik, kui nende seas leidub ikka ka helgemaid päid, kes leiavad uudseid lahendusi ja aitavad seeläbi perel püsima jääda.