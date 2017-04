Novaator teles: tugevad vanainimesed ja pehmed robotid

„Novaatori“ selle nädala saates on juttu rahvusvahelisest vananemise uuringust SHARE ja lihasrobotist, mida võiks tulevikus kasutada näiteks päästetöödel või spioonirobotitena.

Iga kahe aasta tagant küsitlevad tallinna ülikooli rahvastikuteadlased enam kui kuut tuhandet üle 50-aastast eesti elanikku. SHARE nime kandev eakateuuring tunneb praeguses küsitluslaines huvi inimese lapsepõlve, töö ja lähisuhete vastu. Koos teiste riikide teadlastega otsitakse vastust küsimusele, miks pole Eestis kasvanud tervena elatud aastate arv.

Seni on Tartu ülikooli teadlaste arendatud lihasroboti peamine probleem seisnenud selles, et robotit polnud võimalik suures mahus ja stabiilselt toota. Lahendus peitus aga materjali tikkimisraamile pihustamises, mis omakorda võimaldas selle tehnoloogia ka patenteerida.

Välisuudistes tutvustame Saksamaa maa-alusest jõest leitud Euroopa esimesi koopakalu.

ERR Novaatori vaataja küsis kas on spordialasid, mida ei tasu koos harrastada, kuna need töötavad teineteisele vastu. Kas näiteks jalgrattasõit ja suusatamine on sellised alad?

Palusime sellele küsimusele vastust Tartu ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi juhilt Priit Kaasikult.

Vaatajate küsimusi ootame aadressile teadus@err.ee.

