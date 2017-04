Tuumajaamade sulgemine vähendas imikute sünnikaalu

"Iga tuumajaamade arvelt kaotatud megavatt asendati Tennessee orus 1980. aastatel söel töötavate elektrijaamade võimsusega. Paratamatult kasvas sellega ka õhusaaste," selgitas kahe tuumajaama sulgemise mõju uurinud Carnegie Melloni majandusprofessor Edson Severnini ERR Novaatorile. Energiabilansis tekkinud augu lappimiseks rakendust leidnud söeelektrijaamade lähistel asuvates asulates kasvas peenosakeste sisaldus kuupmeetris 40 mikrogrammilt 50 mikrogrammini.

Severnini leidis, et 18 kuud enne ja pärast tuumajaamade sulgemist ilmale tulnud laste kaal erines kuni 134 grammi võrra. Viimane vastab viieprotsendilise kaalulangusele. Söeelektrijaamade lähistel, kus elektritootmine samal ajal ei kasvanud, kaalulangust ei märgatud.

"Tõsi, ilmale tulnud laste kaal polnud selle mõjul väiksem kui 1500–2500 grammi, millega oleks nad langenud selgelt riskirühma. Küll on aga vahe võrreldav sellega, kas ebasoodsa sotsiaalse taustaga naine saab raseduse ajal lisavitamiine või mitte," sõnas Severnini.

Varasemates uuringutes on seostatud sünnikaalu vähenemist professori sõnul väiksema sissetulekuga hilisemas elus, väiksema IQ ja pikkusega jne. Kuigi täpne mehhanism jääb veel segaseks, võib õhusaaste mõjutada ema organismi põletikulisust ning vere hüübimist ja vererõhku. See omakorda avaldaks mõju loote arengule.

Imikute sünnikaal vähenes uuringu järelduste kohaselt õhureostuse tõttu suurusjärgu võrra rohkem kui varasemates töödes. Severnini pidas efekti tugevust märgiks, et tegu on reaalse nähtusega. Kriitikud märkisid aga, et mees kasutas analüüsis vananenud õhusaaste näitajat, kus loetakse saaste hulka ka osakesed, mis oma suuruse tõttu hingamisteedesse jõuda ei tohiks.

Severnini uurimus ilmus vaid nädal pärast seda, kui uus USA president on tõotanud leevendada mitmeid söe kasutamisega seonduvaid keskkonna regulatsioone. "See on kokkusattumus. Kuid minu eesmärgiks on näidata, et iga otsust, mida me energeetika vallas langetame, tuleb põhjalikult kaaluda. Antud juhul selgus tööst, et soov inimesi potentsiaalse (tuuma)õnnetuse eest kaitsta kahjustas hoopis nende tervist," selgitas professor. Nüüd oleks kaalul söeenergeetika ergutamisest lõigatav majanduslik kasu.

Samuti rõhutas Severnini, et tuumajaamade sulgemisega seonduv kahjulik tervisemõju olla tänapäeval mõneti väiksem. Esiteks paiskub elektrijaamade fossiilkütuste põletamisel keskkonda vähem kahjulikke ühendeid ja teiseks on kasvanud taastuvatest energiaallikatest saadava energia osakaal. Siiski tasuks Fukushima tuumaõnnetuse järel tuumajaamu sulgema hakanud Saksamaal ja Jaapanil tõsisemalt kaaluda, milline mõju nende otsusel olla võib.

Uurimus ilmus ajakirjas Nature Energy.