Vesipiibutubaka kuumutamise viis kasvatab oluliselt suitsu tapvat mõju

Vesipiibus on võimalik tubakat kuumutada söetüki või elektrilise plaadi abil, kuid selgub, et just kuumutamise meetodi valikuga võib piibutarvitaja endale veel suuremat kahju teha.

Cincinnati ülikooli teadlaste uuringus katsetati, milline mõju on kuumal tubakasuitsul kopsurakkudele. Varasemates uuringutes on täheldatud, et tubaka kuumutamiseks kasutatav söetükk võib sisaldada raskemetalle ja mürgiseid ühendeid. Mida kõrgema kvaliteediga on vesipiibusüsi, seda vähem on selles mürkaineid.

Just nende ühendite pärast on osa vesipiibutarvitajatest hakanud söe asemel kasutama elektrilist kuumutit.

Cincinnati ülikooli teadlaste uuringust selgub aga, et just elektrilise kuumutiga piibu suits tapis kõige rohkem kopsurakke.

Kvaliteetsema (väikse mürkainesisaldusega) söest tulnud tubakasuits tappis 24 tunni jooksul 10 protsenti katses kasutatud kopsurakkudest.

Vähekvaliteetse (kõrge mürkainesisaldusega) söest tulnud tubakasuits tappis 24 tunni jooksul 25 protsenti katses kasutatud kopsurakkudest.

Elektrilise kuumuti abil saadud tubakasuits tappis 24 tunni jooksul 80 protsenti katses kasutatud kopsurakkudest.

Uuringu üks autor Ryan Saadawi ütles, et see tulemus oli teadlastelegi suur üllatus. Sest tegelikult oli eesmärk mõõta söekvaliteedi mõju rakkude suremisele ning elektriline kuumuti pidi pakkuma vaid kontrollgrupi võrdlust.

Siis aga selgus, et tegelikult on hoopis suurem mõju temperatuuril, millega tubakat kuumutatakse.

Saadawi kirjeldas, kuidas see muutis tema uuringu hüpoteesi hoopis kasutuks ning tuli hakata uurima, miks kolme katse tulemused just selliseks osutusid.

Uuringust tuleb välja, et kui süsi kuumutab tubaka umbes 300 kraadini, siis elektriline kuumuti hoiab seda temperatuuri pikema aja vältel, mistõttu hakkas tubakast eralduma polüaromaatseid süsivesinikke (PAH).

PAHid tekivad orgaanilise aine mittetäielikul põlemisel ning just neid seostatakse väärarengute ja vähi põhjustamisega.

Saadawi väidabki, et pikaajalisel ja pideval kuumutamisel eraldub PAH-e rohkem kui söega kuumutamisel.

Selle uuringu tulemused on päevakajalised, kuna USA USA toidu- ja ravimiamet (FDA) kehtestas alles eelmisel aastal vesipiibutubakale regulatsiooni. Seni pidasid paljud inimesed, sh paljud koolilapsed, vesipiipu piirangute puudumise tõttu tervisele ohutuks.

Sadaawi, kes ka ise on varem olnud suitsetaja, rõhuta aga seda, et ei tasu arvata, et vesipiibu suitsetamine oleks kuidagi vähem kahjulik kui sigareti suitsetamine. „Kõige tervislikum on üldse mitte suitsetada.“

Uuringu tulemusi esitleti eile Ameerika keemiaühingu konverentsil San Franciscos.