ESTCube-2 blogi: miks me asteroide uurime?

Kosmosetehnoloogia on tore küll, kuid mis kasu sellest meile, maapealsetele, on?

Kvaliteetne GPS-signaal on ilmselgelt vajalik, kuid miks uurida sadade miljonite kilomeetrite kaugusele jäävaid asteroide? Tartu observatooriumi kosmosetehnoloogia osakonna juhataja Andris Slavinskis ning elektrilise päikesepurje leiutaja Pekka Janhunen selgitavad.

Asteroididest ei teata palju, vaid umbes 20st on lähedalt mööda lennatud ning neidki ei ole jõutud eriti põhjalikult uurida. Kuigi astronoomidel on Päikesesüsteemi ja asteoridide tekkimise kohta mitmeid teooriaid, ei ole asteroidide tekkimise mehhanism ja nende koostis päris lõpuni teada. Üldjoontes küll, kuid mitte detailideni.

Asteroididelt on leitud orgaanilist materjali.

Mõnekilomeetrise läbimõõduga kivikamakalt, mis liigub praktiliselt tühjas kosmilises ruumis, on leitud orgaanilisi ühendeid. Kuidas see võimalik on? Üks väljapakutud elu tekke põhjus ongi asteroididega Maale sattunud orgaaniliste ühendite edasiarenemine.

Arvatakse, et orgaanilised ühendid tekkisid asteroididel kosmiliste kiirte ja kalgi kiirguse toimel, kuna neil pole kaitsvat atmosfääri. Samuti pole osa asteroide kunagi olnud piisavalt kuuma sisemusega, et hävitada neis sisalduv orgaaniline materjal.

Seega võib asteroididel peituda seletus maapealse elu tekke või ka Päikesesüsteemi arengu kohta.

Ehk olid planeedid praegusest erinevatel orbiitidel? Kuidas nad liikusid? Miks? Peab lähemalt uurima!

Suurim oht, mis elu Maal kimbutab, on kokkupõrge asteroidiga.

Ühe levinuma teooria järgi surid dinosaurused 65 miljonit aastat tagasi välja just Maad tabanud asteroidi tõttu.

Esimest korda inimese evolutsiooni jooksul on meil teoreetiline võimekus end kuidagi kaitsta. Teadmine, kuidas ohtliku asteroidi liikumisteekonda muuta või kuidas asteroidi väiksemateks osadeks lõhkuda, võib päästa elu Maal.

Kui vaadata kaugemasse tulevikku, siis kosmosetehnika kosmoses ehitamine on odavam kui materjalide Maalt orbiidile saatmine. Vajalik materjal on asteroididel ju olemas – me lihtsalt ei suuda seda praegu veel koguda ja töödelda. Teoreetiliselt võiks välja kujuneda Maaväline majandus – avakosmoses töötavad teleskoobid, asteroidide kaevandamine, isegi inimasundus kosmosejaamades.

