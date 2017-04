Video: mäger mattis mustadeks päevadeks vasika

Liha mustadeks päevadeks maa sisse matmine ei pruugi tunduda inimestele kõige mõistlikuma ideena. Looduses elavatele kiskjatele võib see olla aga kohati ainus võimalus. Ameerika bioloogid on nüüd jäädvustanud esimest korda filmilindile endast kaks korda suurema korjuse matnud mägra.

Utah` ülikooli teadlased jätsid möödunud Ameerika Ühendriikide läänerannikul asuvasse Suurde Nõkku kiskjaliste käitumise uurimiseks seitse vasikakorjust ja nende lähistele automaatkaamerad. Juba seitse päeva hiljem olid neist osa kadunud. Töörühma sõnul kahtlustati esialgu koiotte või puumasid.

Materjali läbi vaadates selgus aga, et kahel juhul oli korjus püüdnud hoopis mäkrade tähelepanu. Ühel juhul mattis mäger vasika osaliselt, teisel juhul täielikult. Viimasel juhul võttis pea 23-kilose raipe matmine kaks korda väiksemal loomal aega viis päeva. Tegu on bioloogide sõnul neile teadaolevalt esimese korraga, kui vöötkähra ehk ameerika mäkra on nähtud peitmas endast suuremat korjust.

Evan Buechley järeldab kolleegidega ajakirjas Western North American Naturalist ilmunud töös, et mägrad võivad mängida raibete koristamisel arvatust tähtsamat rolli.