TTÜ teadussekundid: raadiosideta poleks ka kosmosetehnoloogiaid

Raadiosidet läheb tarvis nii selle jaoks, et anda maapealt korraldusi, mida see tegema peab, saada teavet selle tervise kohta ja alla laadida kogutud andmeid, näiteks Maast tehtud videoid ja fotosid. Samuti saab kasutada kosmoselaevu selleks, et pidada ühendust kahe punkti vahel, mis asuvad mõlemad maapeal. Selle üheks näiteks on satelliittelevisioon.

Nii on raadio ka ühe Tallinna tehnikaülikooli ja Mektory tudengisatelliidi oluliseks koostisosaks. Seadmel on kaks kanalit. Madalatel sagedustel töötav aeglane raadio, mille ülesandeks on andmete edastamine Maale satelliidi seisukorra kohta ja käskude vastuvõtmine. Teiseks on üsna ainulaadne kiire raadio, mille ülesandeks on orbiidil tehtud fotode Maale saatmine.

Kogu süsteemi olulisust näitab võibolla see, et kui kogu ülejäänud satelliit peaks täiuslikult töötama ja raadio miskipärast mitte, siis ei saada all maapeal sellest teada mitte kunagi.