Lääneriikide tarbimise mõjul sureb Aasias kümneid tuhandeid inimesi

"Inimestel on kombeks Pekingi ja teiste Aasia suurlinnade sudust pilte vaadates osatada, et miks nad küll ometi oma õhuga midagi ette ei võta. Samas ei mõtle nad sageli selle peale, et osaliselt on odavaid kaupu tarbides selle taga nemad ise. Inimesed surevad selle tagajärjel," nentis uurimuse juhtivautor Steven Irvine`is asuvast Davise California ülikoolist ERR Novaatorile antud intervjuus.

Davis leidis kolleegidega, et 2007. aastal võis kõigist peenosakeste põhjustatud enneaegsetest surmadest kanda rahvusvahelise kaubanduse arvele 22 protsenti. Lihtsalt öelduna suri teise riigi jaoks kaupade tootmisega tootjariikides hinnanguliselt 778 000 inimest. Vähem kui 2,5-mikromeetrise läbimõõduga osakesed kasvatavad muu hulgas südame-veresoonkonna haigustesse ja kopsuvähki haigestumise riski ning võimalust infarkti saamiseks.

Pole ehk ime, et tootjariikide saaste külvab kahju ka mujal. "Õhureostus ei hooli riigipiiridest. Näiteks Hiina saaste tõttu sureb mujal, peamiselt selle lähiriikides meie analüüsi kohaselt aastas enam kui 64 000 inimest," laiendas Davis.

Hiinas toodetud kauba tarbimisega silmapaistvates Lääne-Euroopa riikides ja Ameerika Ühendriikides viib selles vallandunud reostus aastas analüüsi kohaselt vähemalt 3100 enneaegse surmani. Kokku tapab üle riigipiiride levinud õhusaaste aastas hinnanguliselt 411 000 inimest.

"Tulemused ja üldised nähtavad mustrid pole selles mõttes üllatavad. Töö järeldused on kooskõlas varasemate hinnangutega. Samas on tegu meie teada esimese analüüsiga, milles on seostatud majanduslik areng ja selle mõju keskkonnale otseselt surmade arvuga," tõi teadlane välja töö ainulaadsuse.

Davis rõhutas, et töö autorite ülesanne ega ka nende võimuses pole anda hinnanguid. Küll aga rõhutab töö tema hinnangul taas, et lihtsaid lahendusi pole. Ükskõik kuidas ka reostust vähenadada üritatakse, peab see hõlmama rahvusvahelist koostööd.

"Näiteks Hiina astub ise praegu sisemise sunduse mõjul samme keskkonnaregulatsioonide tugevdamiseks. Kuid me ei saa sirgjooneliselt eeldada, et õhusaaste hakkab selle mõjul vähendama. Tööstus liigub juba praegu Vietnami ja Kambodžasse," nentis Davis. Analüüsist nähtub lisaks, et ükskõik milline Aasia riik oma keskkonnastandardeid karmistab, avaldab see piirkonnale tervikuna ebaproportsionaalselt suurt positiivset mõju.

Kokku seostas Davis kolleegidega 3,45 miljonist õhusaastest tingitud enneaegsest surmast kaupade tootmise ja nende ekspordiga 2,5 miljonit enneaegset surma. Ameerika Ühendriikide ja Lääne-Euroopa mujal toodetud kaupade tarbimine põhjustab aastas õhureostuse läbi hinnanguliselt 273 000 surmajuhtumit.

Uurimus ilmus ajakirjas Nature.