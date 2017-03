Uuring: vägivaldse suhte katkedes seatakse vastutus emale

Filosoofiaga on otsest kokkupuudet õpilastel gümnaasiumis vähe, kuigi igaüks on vähem või rohkem filosoof vastavalt sellele, kui palju ta oskab ja soovib oma seisukohti selgitada ja põhjendada. ERR Novaatori toimetaja ja Tallinna ülikooli filosoofia eriala tudeng Risto Uuk arutleb selle üle, mis filosoofia üldse on ja mis mõte on sellega tegelemisel.