Inimene meeldib kassile rohkem kui arvata võiks

Värvitoone on maailmas palju. Mõned neist on omavahel aga nii sarnased, et neil on väga raske vahet teha isegi siis, kui need asetsevad kõrvuti. Kuid nüüd on ameerika teadlased välja mõelnud erilised prillid, mis aitavad eristada värvitoone paremini.