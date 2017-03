Nutiseade diagnoosib sekunditega meeste viljatusprobleeme

"Tahtsime seadet disainides jõuda lahenduseni, mida oleks võimalik kasutada sama hõlpsalt kui naistel rasedusteste. Loodame sellega vähendada rasestumisprobleemidega seonduvat stressi. Paaridel oleks kergem jõuda probleemi algpõhjuseni ja sellest lähtuvalt edasi tegutseda," selgitas arendustööd eestvedanud Hadi Shafiee, Harvardi meditsiinikooli juhtivteadlane, ERR Novaatorile.

Maailma terviseorganisatsiooni andmete kohaselt oli 2010. aastal lastesaamisega raskusi 15 protsendil paaridest. Kuigi viljatusravis keskendutakse endiselt suuresti naistele, taandub selle põhjus kuni 30 protsendil juhtudest tegelikult ainult meespoolele. Kokkuvõtlikult võib hiljutise metaanalüüsi kohaselt kirjutada lapse eostamisega seonduvad probleemid osaliselt või täielikult meeste arvele igal teisel juhul.

Shafiee nentis, et seadme näol on tegu alles prototüübiga. Selle poeriiulitele jõudmine võib võtta veel paar aastat. Kui see aga juhtuma peaks, oleks selle soetamine jõukohane tõenäoliselt kõigile soovijatele. Seadme omahind on hetkel 4,45 dollarit. Juhtivteadlane avaldas lootust, et täiendava tootearenduse järel jääb selle lõpphind tublisti alla 50 dollari.

Seadme täpsus

Prototüübi täpsuse proovile panemiseks uurisid teadlased sellega 350 spermaproovi. "Leidsime seda tänapäeval kliinikutes kasutavate meetoditega võrreldes, et suutsime teha seda 98 protsendini küündiva täpsusega. See näitlikustab, et vähemalt mõnel juhul saab jõuda kodus võrreldava täpsuseni kui tipplaborites," sõnas Shafiee.

Mees lisas, et taoliste rakenduste loomine pole kerge – mõelda tuleb nii analüüsiprotsessi automatiseerimise, seadmete madala hinna tagamise kui ka kasutusmugavuse peale. Praegu rajaneb spermaanalüüs kliinikutes suuresti laboritehnikute oskustel, kes mikroskoobi abil sperme kokku loevad ja nende elujõulisust hindavad. Mõnikord abistab neid seejuures arvuti.

Uues analüüsiseadmes asetatakse tilk spermat mikrokiibile, mis libistatakse omakorda läätsede ja leedlambiga täiendatud karbikesse. Kaameraga nutitelefon asetatakse seejärel karbile ning spetsiaalne mobiilirakendus hindab seejärel lühikese videolõigu põhjal nii spermide arvukust kui ka liikuvust. Juba müügile jõudnud koduseks spermakvaliteedi hindamiseks loodud lahendused seda ei suuda.

Shafiee hinnangul on võimalik rakendusega aimu saada ka spermide väliskujust, mis võib olla mõnikord viljatuse üheks põhjuseks. Sellele aga ilmunud töös ei keskendutud. Samas on see osa laborites tehtavatest standardtestidest.

Uued horisondid

Lisaks viljatusprobleemide diagnoosimisele võiks juhtivteadlase hinnangul olla sellest kasu vasektoomia läbi teinud meeste seisundi uurimisel. "Nad peaksid kuue kuu jooksul vähemalt kaks korda kontrollis käima, et veenduda operatsiooni edukuses. Kuna uroloogi külastamine on paljude jaoks mõneti piinlik, ei tehta aga seda väga sageli. Potentsiaalselt võimaldaks rakendus arstidel anda oma hinnang elektroonilisel teel," mõtiskles Shafiee.

Juhtivteadlane lisas, et lahendust võiks näha pigem universaalse platvormina. Sarnasest tehnoloogiast võiks olla kasu ka mujal, näiteks nakkushaiguste diagnostikas.

Seadet kirjeldati ajakirjas Science Translational Medicine.