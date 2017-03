Puutetundlik tätoveering ühendab naha nutiseadmega

"Näiteks on võimalik tätoveeringut puudutades suhelda taskus oleva nutiseadmega. Sõltuvalt funktsionaalsusest löövad need särama, kui saabub e-kiri või keegi säutsub sulle midagi Twitteris," kirjeldas töö juhtivautor Martin Weigel ERR Novaatorile tätoveeringute võimalikke kasutusviise.

Nupukeste loomiseks võtsid Saksamaal asuva Saarimaa ülikooli teadlased aluseks tavalised vabalt müüdavad ajutised tätoveeringud ning täiendasid neid elektrit juhtivast tindist valmistatud juhtmekeste ja mikroskeemidega.

Lõpptulemusena olid tätoveeringud nahast oluliselt õhemad, mis võimaldas katta nendega muu hulgas ka sünnimärke ja liigeste otsi. "Inimesed teavad tavaliselt juba intuitiivselt, kus need asuvad. Ideaalis ei peaks nad seeläbi isegi pilku heitma, kuhu täpselt oma sõrmi panevad või mida nad nendega teevad," selgitas Weigel.

Naha elastsuse tõttu saab panna sama tätoveeringut täitma mitmeid erinevaid funktsioone. Lihtne puudutus võiks vahetada parasjagu mängivat muusikapala, selle silitamine muuta helitugevust ja pigistamine laulu esitamise ajutiselt katkestada.

Elektri mõjul toimuva luminestsentsiga on võimalik luua ka valgust kiirgavaid tätoveeringuid. Näitkatses lõi ühe uurimisaluse sünnimärgil paiknev arvutiga ühendatud tätoveering särama igal hetkel, kui tema armastatu sai kõnesid vastu võtta. Sama tüüpi lahendusega saaks hoida kursis end sotsiaalmeediaga.

Näitkatsetes kasutati tätoveeringu ja arvuti vahelise silla loomiseks randmele kinnitatavat võrdlemisi kohmakat mikrokontrollerit. "See oli seotud rohkem meie enda võimalustega. Tänaseks on loodud aga väiksemaid kiibikesi, mille suurus on võrreldav postmargiga," sõnas Weigel. Kuigi tätoveeringud on end tehniliselt juba tõestanud, nentis insener, et massideni need ilmselt lähiajal ei jõua. Esmalt peavad need äratama ettevõtete huvi ja läbima tootedisaini faasi.

Kas aga Weigel kasutaks paari päevaga nahalt maha kuluvaid tätoveeringuid ka ise? "Noh, ütleme nii, et need kuluks mõnikord muusikat kuulates marjaks ära," muigas insener.

SkinMarksi esitletakse Denveris inimeste ja arvutite vahelisele suhtlusele pühendatud konverentsil.