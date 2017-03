Analüüs: teaduskirjandus on kiivas, kriisist pole mõtet rääkida

"Me ei peaks saatma avalikkusele sõnumit, et teadus on katki. Mingit kriisi pole minu arvates olemas. Pigem on meil viimaks vahendid ja tahe selle kallutatuse uurimiseks. See on esimene samm probleemidele lahenduse leidmiseks. Teadus tervikuna on heas seisus ja toimib," rõhutas uurimus juhtivautor ja Stanfordi ülikooli vanemteadur Daniele Fanelli usutluses ERR Novaatorile.

Daniele Fanelli kolm mõtet: 1) Kallutatus on teaduses reaalne nähtus

2) Kallutatuse põhjuseid mõistetakse suhteliselt hästi, kuid arenguruumi on

3) Teaduskirjandus pole nii kiivas, et see kahjustaks teadust tervikuna

Tegu on esimese tööga, milles üritati süstemaatiliselt hinnata seni kõige tähtsamaks peetud kallutatuse allikate mõju 22 teadusvaldkonnale. Töö haaras 3000 eelnevalt avaldatud vaheanalüüsi. Need omakorda koondasid endasse peaaegu 50 000 uurimust. "Meil on nüüd kaart, mis näitab, milliseid moonutusi põhjustavad tegurid on igas valdkonnas olulised ja millistel on suurem mõju. Teadlased saavad nüüd mõelda, mida nad oma erialaga järgmiseks teha tahavad," selgitas analüüsi kaasautor John Ionnaidis, Stanfordi ülikooli meditsiiniprofessor.

Kuigi laias laastus kiputakse uuringutes kirjeldavate efektide mõjuga liialdama suhteliselt vähe, erineb pilt valdkonniti oluliselt. Sama võib öelda moonutuste põhjuste kohta "Üks-suurus-sobib-kõigile lahendusi pole olemas. Kuigi näiteks valimite kasvatamine ja negatiivsete tulemuste avaldamine peaks olema põhimõtteliselt hea, ei kindlusta see, et taolised sammud teevad iga kord midagi kasulikku. Teisisõnu on piirid sellel, mida ja kui palju me üksteiselt õppida saame," nentis Fanelli. Positiivsemast küljest näitab see, et teadus pole tervikuna mäda või kriisis.

Töörühm keskendus seitsmele teaduskirjanduses kõige enam tähelepanu püüdnud tegurile, mis võivad teaduskirjandust moonutada. Fanelli leidis töös kinnitust, et kõigi näol on tegu reaalsete nähtustega. Neist kõige silmapaistvam on uuringu suuruse mõju. Mida väiksem see on, seda suurem on töös kirjeldatav efekt.

Väikeste valimite probleemid?

Uuring kinnitab eelnevaid oletusi, et kõige enam on uuringute väiksuse mõju tuntav pehmemates teadustes, vähem bioloogias ja füüsikas. Teoreetiliselt on väikeste valimitega seonduvate probleemide lahendamine Ionnaidise hinnangul sirgjooneline. See nõuab aga väiksemat sorti paradigma muutust. Eeskuju võiks võtta füüsikutest. Tugevamatel alustel seisvate tulemuste saamiseks on liigutud väiksematest uurimisrühmadest suuremate (tihti rahvusvaheliste) kollektiivide poole.

"Ajakirjanikud esitlevad neid töid sageli kui puhtaid fakte. Tegelikult peaksime neid võtma vihjena, et võidakse olla millegi uue ja huvitava jälil, kuid enamasti lõppevad need pettumusega."

Fanelli rõhutas samas, et mõõtmetelt väiksemate uuringute tegemisel võib olla hea põhjus. "Teadusmajanduslikus mõttes on neil oma koht. Sa tahad kasutada sulle eraldatud ressursse võimalikult tõhusalt ja esmalt veenduda, et sul on võimalus üldse loodetavat efekti näha," laiendas vanemteadur. Tihti ei tehta aga teaduskirjanduse olukorda hindavates analüüsides piloot- ja hilisemate uuringute vahel vahet. Teisisõnu moonutavad eriala kallutatust uurivad teadlased ise tegelikku olukorda.

Väärarusaamad teadusest

Arenguruumi on nii teadlastel kui ka ajakirjanikel. Teadlased kalduvad avaldama üllatuslikke, kohati vastuolulisi ja kogukonnas kõige rohkem laineid löövaid töid kõrge mõjufaktoriga ajakirjades. "Ajakirjanikud esitlevad neid töid sageli kui puhtaid fakte. Tegelikult peaksime neid võtma vihjena, et võidakse olla millegi uue ja huvitava jälil, kuid enamasti lõppevad need pettumusega. Kui oleksime teadlastena ettevaatlikumad, poleks see sellisel kujul üleüldse probleem," märkis Fanelli.

Avalda ja hävi?

"Me teame ühelt poolt, et teadlased on üha suurema surve all. Nad peavad sageli uusi töid avaldama. See võib sundida neid kurve sirgeks sõitma, petma või kasutama andmeid valikuliselt," selgitas vanemteadur. Avaldamissurvet on peetud nüüdisaegse teaduse üheks suurimaks probleemiks. Analüüsi tulemuste kohaselt see aga teaduskirjandust oluliselt ei moonuta.

"Koos meie eelnevate tähelepanekutega vihjab see, et väärkäitumise põhjustest rääkides ei pruugi me tabada aga alati naelapea pihta."

Kõige produktiivsemad ja väidetavalt kõrgema avaldamissurvega riikides elavad teadlased ülehindasid oma tulemuste olulisust isegi harvem. Teisisõnu võib olla tegu paremate teadlastega, kes esitlevad oma tulemusi täpsemalt. Alternatiivselt on kõrgema avaldamissurvega riikides tugevamad kontrollmehhanismid, mis kindlustavad teaduse kõrge taseme.

Eelnevatel aastatel on vanemteadur kolleegidega leidnud, et kõrge väline avaldamissurve ei kasvata teadlase tõenäosust avaldada rohkem uurimusi ja rikkuda teaduse häid tavasid. "Värskes töös ei leidnud me järjepidevalt seda, mida oleks võinud avalda-ja-hävi hüpoteesi põhjal oodata. Koos meie eelnevate tähelepanekutega vihjab see, et väärkäitumise põhjustest rääkides ei pruugi me tabada alati naelapea pihta," laiendas Fanelli.

Noored ja rohujuuretasand

Töörühm leidis ka kinnitust, et kord avaldatud uurimuse teaduskirjandusest eemaldada lasknud autorid avaldasid sagedamini efekti suurusega liialdavaid töid. Seejuures pidas see paika vaid uurimuste esimene autorite puhul. "Nemad teevad ära n-ö musta töö. Suuresti on tegu alles karjääri alustavate teadlastega. See toetab nägemust, mille kohaselt peaksime vääriti käitumise vähendamiseks pöörama tähelepanu just nendele," märkis Fanelli.

Kuigi noorteadlastele pööratakse rohkem tähelepanu, rõhutab töö vajadust neid karjääri alguses täiendavalt toetame ning anda neile teadlaskarjääri jaoks sobiliku mõtteviisi ja realistlikud ootused.

Kuigi ametlikud organisatsioonid saavad olukorra parandamist toetada, peab initsiatiiv tulema teadlastelt endilt. "Teadlased peavad ise uskuma, et see, mida nad teevad, on nende poolt tehtavale teadusele hea ja muudab seda usaldusväärsemaks. Ülevalt-alla, näiteks uurimisasutuste ja teadustööd rahastavate organisatsioonide poolt lähtuvad initsiatiivid võivad aidata, kuid seejuures peab see olema vastuvõetav kõigile osapooltele," märkis Ionnaidis.

Uurimus ilmus Ameerika Ühendriikide teadusakadeemia toimetistes.