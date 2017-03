Energiatootjate süsinikuheitmete maht ei kasva

Rahvusvahelise energiaagentuuri andmetel paiskasid energiatootjad möödunud aastal atmosfääri 32,1 miljardit tonni süsihappegaasi, mida on sama palju kui ülemöödunud ja üleülemöödunud aastal. Samas kasvas maailma majandus mullu 3,1 protsenti.

Rahvusvahelise energiaagentuuri hinnangul on süsinikuheitmete kasv peatunud peamiselt taastuvate energiaallikate kasutuselevõtu tõttu, kuid oluliselt on kaasa aidanud ka maagaasi laialt levinud kasutuselevõtt kivisöe asemel ja ka energiasäästlikum kasutamine.

Suurim süsinikuheitmete langus – kolm protsenti – oli möödunud aastal Ameerika Ühendriikides, kus kasvas majandus samal ajal 1,6 protsenti. Põhjuseks pakutakse kildagaasi ja taastuvate energiaallikate laienevat kasutust.

Süsihappegaasi atmosfääri paiskamine kahanes isegi Hiinas ühe protsendi võrra. Euroopas jäid heitmekogused stabiilseks. Ülejäänud maailmas siiski enamasti tõusid.

Rahvusvahelise energiaagentuuri tegevdirektor Fatih Birol ütles, et globaalse süsinikuemissiooni stabiliseerumine maailma majanduse kasvu olukorras on uus nähtus, mis annab kindlasti alust mõningaseks optimismiks, ehkki on veel vara loota, et tõusutrend enam ei taastugi. Meenutagem ka, et tegu on stabiliseerumisega ainult ühes inimtegevuse valdkonnas – energeetikas. Üleüldse tõuseb süsihappegaasi hulk atmosfääris üha edasi.