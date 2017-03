Energiajoogi ja alkoholi koos tarbimine suurendab vigastuste saamise riski

On inimesi, kes tarbivad pidudel alkoholi koos energiajookidega või kes võtavad keha ergutamiseks energiajooki vahetult alkoholi tarbimise järel. Kuid kõrge kofeiinisisaldusega energiajoogid varjutavad alkoholi mõju ning nii suureneb oht sattuda õnnetustese, mis lõppevad vigastusega.

Kanadas asuva Victoria ülikooli sõltuvusuuringute keskuse teadlased võtsid ette 13 uuringut avaldatud ajavahemikus 1981 – 2016. Neis uuriti energiajookide ja alkoholi koosmõju ning kümnes uuringus leiti nende kahe joogi koostarvitamise järel suurenenud vigastuste hulgast.

„Kui te joote alkoholi, siis te tavaliselt mingil hetkel väsite ja lähete koju. Energiajook varjutab seda ja nii alahindavad inimesed seda kui purjus nad tegelikult on.“

Ajakirjas Journal of Studies on Alcohol & Drugs ilmunud ülevaateartiklist selgus, et lihtsalt alkoholi joonud inimeste vigastuse saamise tõenäosus oli oluliselt madalam võrreldes nende inimeste riskiga, kes olid energiajooki tarvitanud koos alkoholiga.

Uuringu juhtivautor, Audra Roemer selgitas, et kofeiini stimuleeriv mõju varjutab alkoholi mõju. „Kui te joote alkoholi, siis te tavaliselt mingil hetkel väsite ja lähete koju. Energiajook varjutab seda ja nii alahindavad inimesed seda kui purjus nad tegelikult on,“ seletas Roemer.

Energiajoogi tõttu tarbivad inimesed nõnda rohkem alkoholi, käitvad riskeerivalt ning ületavad ohtlikku alkoholitarbimise piiri.

Audra Romer on oma varasemates uuringutes vaadandu alkoholi ja kokaiini koostoimet. Nende uuringute käigus hakkas teda aga oluliselt enam huvitama, milline on vigastuste saamise tõenäosus, kui inimene on tarvitanud alkoholi ja kergesti kättesaadavaid stimulante.

Uuring on iseäranis oluline, kuna viimastel aastatel on Põhja-Ameerikas märgata alkoholi ja energiajoogi koostarvitaise populaarsuse kasvu.

Kui praegune ülevaateartikkel tugines varem avaldatud uuringute andmetel, siis nüüd on Victoria ülikooli teadlased võtnud ette andmete kogumise traumapunktis. Soov on teada saada, kui palju vigastusega traumapunkti sattunudinimestest on tarvitanud alkoholi koos energiajookidega.