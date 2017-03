Kõigil suurtel Neptuuni-tagustel taevakehadel on oma kuu

John Stansberry Ameerika Ühendriikides Baltimore`i asuvast kosmoseteleskoobi teadusinstituudist ja ta kolleegid uurisid hoolega kosmoseteleskoobi Hubble tehtud pilte aastatest 2009 ja 2010, millel on peale jäänud kauge taevakeha nimega 2007 OR 10 .

Nad väidavad eelretsenseerimata veebikeskkonda ArXiv laetud töös, et kaheksa pildi pealt on tuvastatav selle taevakeha naabruses rühm taustast pisut heledamaid piksleid, mis on väga suure tõenäosusega taevakeha loodusliku kaaslase kujutised.

Mõte pilte värske pilguga üle vaadata tekkis sellest, kui avastati, et 2007 OR 10 pöörleb ümber oma kujuteldava telje arvatust aeglasemalt. Kuu olemasolu on teaduslikult tähtis, sest selle orbiiti uurides võib teha järeldusi 2007 OR 10 massi ja koostise kohta.