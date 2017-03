Õuesmäng edendab keskkonnateadlikkust

Tundub, et tänapäeval mängivad lapsed vähem õues kui endistel aegadel, mil polnud elektroonikaseadmed veel sedavõrd meeliköitvad kui nüüd. Kuid selgub, et sellest võib kõige muu kõrval kahju olla ka keskkonnakaitse seisukohalt.

Nimelt väidab üks kanada teadlane, et kui inimene on lapseeas palju õues mänginud, saab ta täiskasvanuna paremini aru looduse kaitsmise vajadusest.

Catherine Broom Briti Columbia ülikoolist küsitles üliõpilasi vanuses 18 – 25 aastat ja leidis, et neist, kes olid lapsepõlves rohkesti õues aega veetnud, väitis 87 protsenti, et armastab loodust. Neist omakorda 84 protsenti pidas keskkonnakaitset enda jaoks prioriteetseks valdkonnaks.

Broom kirjutab ajakirjas Australian Journal of Environmental Education, et koolides tuleks seetõttu kindlasti tähelepanu pöörata sellele, et õpilased puutuksid loodusega kokku piisavalt tihedalt. Nii on lootust, et tõuseb inimeste üldine keskkonnateadlikkus ja sellest saab meie looduskeskkond ju ainult võita.